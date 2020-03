Bota “nën pushtim”! Koronavirusi vazhdon të përhapet

Koronavirusi vazhdon të pushtojë botën.

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë konfirmuar 31 viktima për shkak të Covid-19, ndërsa të dhënat e universitetit John Hopkins, flasin për 1025 raste të konfirmuara, me infektime të reja në Florida dhe Micigan. Rekordin e mban shteti i Uashingtonit me 279 raste, pasuar nga Kalifornia me 178 dhe Nju Jorku me 173. Universiteti i Harvardit ka nisur leksionet virtuale dhe i ka kërkuar studentëve të transferohen nga konviktet e tyre për pesë ditë.