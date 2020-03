Shqipëri: Shënohet vdekja e parë nga koronavirusi

Ministria e Shëndetësisë konfirmoi vdekjen e parë nga koronavirusi në Shqipëri. Një zonjë 73 vjeçare, që vuante nga zemra, u prek nga koronavirusi gjatë një udhëtimi në Bolonja të Italisë.

Po sot ministria konfirmoi zbulimin edhe të dy rasteve të reja të prekur nga koronavirusi. Ato dolën gjatë 43 testimeve të reja në 24 orët e fundit.

“Njëri prej tyre është i lidhur me Rastin 1 të identifikuar me koronavirusin e ri, ndërsa rasti tjetër është një i moshuar në Lushnje (78 vjeçar) me histori udhëtimi me Italinë. Të dy rastet e reja janë në vetëizolim dhe në gjendje të mirë shëndetësore” – tha në konferencën e rregullt zv.ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli.

Deri tani janë testuar 157 të dyshuar për COVID-19 dhe janë 12 persona që kanë rezultuar pozitiv. Katër prej tyre (dy në Tiranë, një në Lushnje dhe një në Durrës) janë raste të shkëputura nga njëri tjetri, por të gjithë me histori udhëtimi në Itali, ndërsa 8 të tjerë janë të lidhur me rastin e parë të identifkuar mbrëmjen e së dielës.

Tre prej të prekurve janë të shtruar në Spitalin Infektiv në Tiranë, në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Zonja e izoluar në spitalin e Durrësit nuk mbijetoi dot megjithë terapinë intensive. Disa prej personave të prekur me COVID-19 pozitiv janë në vetizolim, pa shenja klinike të infeksionit respirator.

Në vetëkarantinë janë edhe 104 persona, të cilët kanë qenë në kontakt me persona të identifikuar me COVID.

Në dy ditët e fundit, Shqipëria ndërmori masa të forta shtrënguese, menjëherë pas zbulimit të rasteve të para.

Shqipëria mbylli për dy javë gjithë sistemin arsimor, stadiumet sportive dhe qendrat kulturore, ku mblidhen një numër i madh qytetarësh.

Policia nuk do të lejojë asnjë tubim apo dëgjesë publike për asnjë arsye.

Qeveria urdhëroi mbylljen e diskove, lokaleve e bareve, dhe bëri të ditur se do të gjobitë ata qytetarë të ndaluar nga policia në rrugë që nuk kanë deklaruar se kanë ardhur nga Italia, Greqia apo shtete të tjerë të prekur nga koronavirusi.