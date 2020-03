Presidenti amerikan Donald Trump theksoi “mbështetjen e tij të plotë” për një paketë stimuluese për të zbutur ndikimin ekonomik të koronavirusit në ekonominë amerikane.

Trump paralajmëroi se do të paraqesë një projektligj në Senatin amerikan me mbështetje republikane, i cili me shumë mundësi do të nënshkruhet javën e ardhshme.

Projekt-ligji pritet të kalojë ne Dhomën e Perfaqesuesvenë per një votim.

Senati do të votojë mbi legjislacionin në fillim të javës tjetër.