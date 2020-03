FMN përmbyll diskutimet me Financat mbi artikullin IV: Të paqarta efektet e COVID-19 në ekonominë e vendit

Ministria e Financave dhe Ekonomisë gjatë kësaj jave përmbylli diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar mbi artikullin IV, të cilat u lanë të hapura në nëntor 2019 për shkak të tërmetit, që goditi Shqipërinë.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë njoftoi sot se megjithëse diskutimet e kësaj here u zhvilluan nëpërmjet komunikimit online, ato ishin mjaft efektive dhe të dobishme.

“Diskutimet u fokusuan në zhvillimet makroekonomike e fiskale dhe perspektivën e tyre gjatë 2020 dhe në afatin e mesëm, duke faktorizuar tashmë edhe efektet e tërmetit si dhe ato të pandemisë globale të COVID-19”, bëri të ditur MFE.

Mbi parashikimin për rritjen ekonomike të këtij viti, FMN sqaroi pikëpamjen e saj, se ndërkohë që efekti neto i tërmetit në rritjen ekonomike të vitit 2020 pritet të jetë vetëm lehtësisht negativ sipas skenarit bazë të MFE, ai i virusit COVID-19 mund të jetë më i theksuar.

MFE dhe FMN ndanë të njëtin mendim sa i takon paqartësisë ende të lartë të efektit final, që do ketë COVID-19 si në ekonominë globale, ashtu edhe në atë të Shqipërisë.

FMN mirëpriti si një zhvillim mjaft pozitiv për kredibilitetin e financave publike faktin që, megjithë goditjen që shkaktoi tërmeti gjatë 2019 në financat publike, Ministria e Financave dhe Ekonomisë respektoi plotësisht nivelin e defiçitit buxhetor të targetuar, prej fillimit në nivelin 1.9%, mundësoi uljen e borxhit publik me rreth 3.5% vetëm në harkun kohor të një viti (sipas përkufizimit të FMN, i cili përfshin të gjitha detyrimet e qeverisë qëndrore dhe asaj vendore).

Gjithashtu, FMN vlerësoi uljen përtej objektivit fillestar të stokut të detyrimeve të rimbursimeve të TVSH (reduktim me rreth 33% vetëm gjatë vitit 2019) dhe rekomandoi Ministrinê e Financave dhe Ekonomisë, që të vijojë me reduktimin total të tyre.

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj konfirmoi përsëri për misionin e FMN-së, fokusin prioritar që ka MFE dhe qeveria në vijimin e konsolidimit fiskal, si një premisë fondamentale për të siguruar një rritje të lartë e të qëndrueshme në vijimësi.

Denaj u ndal në përpjeket e Qeverisë për të siguruar rimëkëmbjen e zonave të prekura nga tërmeti, përmes fondeve të akorduara nga buxheti i shtetit për vitin 2020 dhe fondeve të angazhuara në mbështetje të Shqipërisë në Konferencën e Donatorëve.

Ndër të tjera ajo mirëpriti vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për masat e marra nga MFE në vijim të pasojave të tërmetit.

Ministrja Denaj theksoi se menaxhimi i fondeve do të shoqërohet me transparencë dhe monitorim të vazhduar të strukturave qendrore, me përfshirjen e donatorëve, duke siguruar zbatim efektiv të procesit të rindertimit.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhduar të Fondit Monetar Ndërkombëtar, si një institucion partner i rëndësishëm dhe afatgjatë i Shqipërisë.

Programi i Rindërtimit dhe përballimi i nevojave për luftën kundër COVID-19 dhe ecuria e reformave, shoqëruar me masa për ruajtjen e disiplinës fiskale, do të jenë në krye të axhendës së Qeverisë gjatë vitit 2020.

Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë mbeten në gatishmëri për mbrojtjen e qytetarëve në këto ditë të menaxhimit të përbashkët të situatës