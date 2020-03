‘Pacienti fshehu udhëtimin në Itali’, Rakocolli sqaron si u infektuan mjekët te ‘Shefqet Ndroqi’

Zëvendës ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli me anë të një deklarate për mediat deklaroi se dy mjekë kanë rezultuar pozitivë me koronavirus, ndërsa tha se ata janë infektuar nga një person, që ka fshehur udhëtimin në Itali.

“Në lidhje me personelin mjekësor që punon në Spitalin Mjekësor të Sëmundjeve Infektive në “Shefqet Ndroqi”, dua të sqaroj publikun se Instituti i Shëndetit Publik është duke kryer një hetim të plotë epidimiologjik të rastit. Njëri prej pacientëve që aktualisht po trajtohet në Spitalin Infektiv, ka qenë i shtruar në spitalin “Shefqet Ndroqi”. Sipas të dhënave, nga gjurmimi i kryer, ky pacient është vizituar në spital nga një i afërm, që vinte nga Italia, nga zonat e prekura dhe nuk e ka dhënë këtë informacion në stafet mjekësore. Pas identifikimit të rastit, është kryer menjëherë testimi i mjekëve dhe aktualisht janë testuar 17 personel shëndetësor, nga të cilët një mjeke dhe një teknik i shkencave mjekësore kanë rezultuar pozitiv. Të dy janë vetëizoluar dhe gjendja e tyre paraqitet e mire”, tha Rakacolli.

Mira Rakacolli theksoi se mjekët kanë veshjet e duhura, ndërsa nënvizoi se ata do të vazhdojnë të pajisjen me mjete të nevojshme për të përballuar këtë situatë.

“Sa iu përket veshjeve, iu kemi thënë e ju themi se mjekët tanë kanë të gjitha pajisjet e nevojshme për të përballuar koronavirusin. Aktualisht, po vazhdohet me pajisjen e vazhdueshme me mjete të mjekëve. Sa iu përket testimeve, bëhen teste për ata persona, që ka dyshime se kanë virusin ose kanë pasur kontakte të ngushta me njerëz të dyshuar. Ju bëj thirrjeve edhe njëherë qytetarëve që të rrinë në shtëpi e të telefonojnë në 127”, deklaroi Rakacolli.