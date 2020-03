“Çfarë bëri Kina për koronavirusin”, flet ambasadori kinez: 1.4 mld njerëz u vetë izoluan. Do mbetemi motori i rritjes ekonomike. Pas epidemisë shpërtheu…

Një reagim si ai i Kinës ndaj koronavirusit është i rrallë ose thuajse i pamundur. Ambasadori i Kinës në Tiranë Zhou Ding në një intervistë për “BalkanWeb” tregon masat që mori qeveria kineze për koronavirusin. 1.4 miliardë njerëz u vetëizoluan thotë ai duke ndaluar çdo veprimtari të jetës së përditshme.

“U zgjatën pushimet e Festivalit të Pranverës dhe u spostua fillimi i shkollës dhe punës; qyteti Wuhan instaloi urgjentisht 16 spitale të kabinave të lëvizshme me dhjetëra-mijëra shtretër për të trajtuar të infektuarit; 40 mijë punonjës mjekësorë nga provincat e tjera nxituan për në Wuhan në ndihmë, duke rritur dukshëm shkallën e pranimit dhe kurimit; punonjësit shkencorë e mjekësorë në momentin e parë mbaruan sekuencimin e gjeneve të virusit dhe ndanë rezultatin me të gjitha vendet të botës, zhvilluan testuesin e acidit nukleik që mund të testojë brenda 15 minutash COVID-19, përmirësuan vazhdimisht protokollin e diagnozës dhe trajtimit”, tregon ai.

Sa i përket ekonomisë, ambasadori kinez deklaroi se pas ndodhjes së epidemisë, shpërtheu potenciali i disa industrive të reja. Ai thekson se Kina do të mbetet motori i rritjes ekonomike të botës.

Rastet e COVID-19 në Kinë janë duke u pakësuar vazhdimisht, cilat janë masat e ndërmarra nga Kina që janë efektive për të kontrolluar këtë epidemi në Kinë?

Me drejtimin dhe planifikimin personal të Presidenti kinez Xi Jinping, me një përgjegjësi të lartë ndaj popullit kinez dhe atyre botërore, duke vendosur gjithmonë në vendin e parë sigurinë e jetës dhe shëndetin e popullit, qeveria kineze ndërmori masat më të gjithanshme, më të rrepta dhe më të plota kundër epidemisë së COVID-19, të cilët kanë treguar efektet e dallueshme. Më 14 mars, rastet e reja të konfirmuara në Wuhan janë 4, ndërsa në zonat kineze jashtë Wuhan-it për disa ditë rresht është realizuar rritje zero, gjë e cila tregon se transmetimi komunitar është frenuar fortë brenda Kinës. Faktet tregojnë se pandemia e COVID-19 është e parandalueshme, e kontrollueshme dhe e kurueshme.

Kontrolli efektiv në Kinë i kësaj epidemie, tregon plotësisht korrektësinë dhe efikasitetin e masave të palës kineze. Përballë sfidave të sjella nga përhapja e shpejtë e këtij virusi të papritur dhe panjohur, Kina shumë shpejt krijoi mekanizmin e parandalimit dhe të kontrollimit të përbashkët, vendosi masat e rrepta mbi transportin në zonat me situatën e rëndë siç është Provinca Hubei, për të kontrolluar burimet e infektimit dhe për të ndërprerë rrugët e transmetimit. U zgjatën pushimet e Festivalit të Pranverës dhe u spostua fillimi i shkollës dhe punës, popullata prej 1.4 miliardë vullnetarisht anuloi vizitat tek të afërmit e miqtë, turizmin dhe shopping, u vetë-izoluan në shtëpi, për të shmangur përhapjen e virusit; qyteti Wuhan instaloi urgjentisht 16 spitale të kabinave të lëvizshme me dhjetëra-mijëra shtretër për të trajtuar të infektuarit; 40 mijë punonjës mjekësorë nga provincat e tjera nxituan për në Wuhan në ndihmë, duke rritur dukshëm shkallën e pranimit dhe kurimit; punonjësit shkencorë e mjekësorë në momentin e parë mbaruan sekuencimin e gjeneve të virusit dhe ndanë rezultatin me të gjitha vendet të botës, zhvilluan testuesin e acidit nukleik që mund të testojë brenda 15 minutash COVID-19, përmirësuan vazhdimisht protokollin e diagnozës dhe trajtimit. Masat e sipërmendura tregojnë fuqinë, shpejtësinë dhe efikasitetin e Kinës. Vendosmëria, vullneti, organizimi e mobilizimi efikas i qeverisë kineze, solidariteti e fryma e sakrificës të popullit kinez e sidomos të atij të Wuhan-it, janë parakushtet e rëndësishme për përgjigjen efektive të Kinës ndaj epidemisë.

Padyshim që kjo epidemi ka shkaktuar dëm të madh ekonomisë së Kinës, e cila tashmë është ekonomia e dytë e botës. Çfarë ndikimesh do të sjellë kjo epidemi Kinës dhe botës sipas juve?

Kjo epidemi që ka zgjatur për më shumë se një muaj, vërtetë ka shkaktuar dëm të madh ekonomisë së Kinës, industritë e restoranteve dhe turizmit, transportit dhe logjistikës janë goditur më shumë. Pasi epidemia është kontrolluar dhe kërcënimi për jetën dhe shëndetin e popullit është zhdukur gradualisht, më e rëndësishmja është rikthimi në normalitet i punës dhe jetesës. Qeveria qendrore dhe ato vendore paraqitën një sërë politikash financiare, monetare dhe industriale, siç janë ofrimi i kredisë së favorshme, ulje e interesit, falje e taksave dhe tarifave të sipërmarrjeve, për të stimuluar zhvillimin ekonomik. Pas ndodhjes së epidemisë, shpërtheu potenciali i disa industrive të reja dhe modeleve të reja të tregtisë, siç janë arsimi, vizitë mjeksore on-line, telecommuting, E-commerce dhe video-argëtimi etj. Vitet e fundit, ekonomia digjitale është zhvilluar shumë shpejt, duke u bërë si motori i ri i rritjes ekonomike të Kinës. Inteligjenca artificiale, big data, makina autonome, aplikimi i rrjetit 5G kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë luftë kundër pandemisë, dhe do të kenë perspektivë të shkëlqyeshme në të ardhmen.

Në përgjithësi, ekonomia e Kinës ka përmasa të mëdha dhe elasticitet të fortë, goditja ndaj saj do të jetë afatshkurtër, bazat e forta të ekonomisë kineze qëndrojnë pandryshuar dhe do të mbetet shëndoshë në termin afatgjatë. Kina është i vetmi vend që ka të gjithë kategoritë e industrive të përcaktuar nga OKB-ja, Kina jo vetëm është fabrika e tregu botëror, por gjithashtu baza kërkimore dhe qendra e investimit të kapitalit venture. Kapacitetet e mëdha të prodhimit, konsumit dhe të inovacionit sjellin bazën e fortë dhe vitalitetin e mjaftueshëm për zhvillimin ekonomik të Kinës. Kina ka akoma shpresë të realizojë objektivat e zhvillimit ekonomiko-social të këtij viti, do të realizojë 10 vite përpara objektivin e zhdukjes së varfërisë të Agjendës 2030 të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së. Ekonomia kineze zë 16% të asaj botërore, dhe për disa vite radhazi ka kontribuar më shumë se 30% për rritjen ekonomike të botës. Pas kontrollit efektiv të pandemisë, Kina do të mbetet motori i rritjes ekonomike të botës. “Ëeiji” (krizë) në kinezisht përfshin dy kuptime: rrezik dhe mundësi. Besoj që mbas kësaj pandemie, ekonomisë kineze dhe asaj botërore do t’u vijnë mundësi të reja për risinë dhe zhvillimin. Kina do të bashkëpunojë me vendet e ndryshme, për të nxitur avancimin e qëndrueshëm të ekonomisë globale.

Aktualisht situata po përkeqësohet vazhdimisht në botë, dhe OBSH-ja ka shpallur COVID-19 pandemi botërore. Në këtë moment bashkëpunimi ndërkombëtar kundër pandemisë duket shumë i rëndësishëm. Çfarë ka bërë Kina dhe çfarë do të bëjë në këtë drejtim?

Populli kinez ka bërë përpjekje të vështira të luftojë kundër pandemisë, duke fituar kohë të vlefshme dhe përvoja të dobishme për vendet nëpër botë që të përgatiten për parandalimin, gjë që është vlerësuar gjerësisht nga gjithë bota. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Z. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka thënë qartazi se, falë aksionit të parandalimit dhe kontrollit në shkallë të gjerë të Kinës, komuniteti ndërkombëtar ka fituar një ‘dritare e mundësive’, e cila duhet shfrytëzohet plotësisht nga vendet e tjera, që të marrin masat e menjëhershme për të frenuar sa më parë transmetimin e virusit. Eksperti i OBSH-së, Bruce Aylëard, pasi mbaroi vizitën në Kinë, ka theksuar se, me eksperiencat kineze, vendet e tjera nuk kanë nevojë të ‘fillojnë nga zero’ për të luftuar pandeminë. Ambasadori shqiptar në Kinë, Selim Belortaja tha se, vendosmëria dhe aftësia e qeverisë kineze kundër pandemisë janë mbresëlënëse, ajo ka ndërtuar një mur të fortë mbrojtës për të frenuar përhapjen e pandemisë.

Në kohën e globalizimit, fatet e vendeve të ndryshme janë të ndërlidhura dhe interaktive. Aktualisht, pandemia ka shpërthyer në shumë vende dhe është përhapur me shumë vatra në botë. Lufta kundër pandemisë fitohet vetëm përmes bashkëpunimit të ngushtë midis vendeve të ndryshme, në mënyrë që ruajnë sigurinë rajonale dhe globale të shëndetit publik. Pas shfaqjes së epidemisë, Kina ka zhvilluar komunikimin e pandërprerë dhe bashkëpunimin e ngushtë me komunitetin ndërkombëtar, OBSH-në dhe qeveritë e vendeve të ndryshme, në katër drejtime: I pari është ndarja e eksperiencave të luftës kundër epidemisë. Deri tani pala kineze ka publikuar 7 versione të Protokollit të Diagnozës dhe të Trajtimit për Pneumoninë COVID-19, dhe 6 versione të Protokollit të Parandalimit dhe të Kontrollit.

Këto protokolle e kanë origjinën në Kinë por janë për të gjithë botën, dhe janë përkthyer në gjuhë të ndryshme për t’u ndarë me vendet e ndryshme të botës, duke kontribuar për betejën globale kundër pandemisë. I dyti është dërgimi i ekipeve të ekspertëve mjekësorë në vendet me gjendje të rëndë pandemike. Deri tani, pala kineze ka dërguar ekipet e ekspertëve mjekësor drejtë Italisë, Iranit dhe Irakut, për të ndihmuar parandalimin, kontrollin dhe trajtimin e epidemisë. I treti është ofrimi i fondeve, ilaçeve dhe materialeve të parandalimit të pandemisë. Me gjithë vështirësi që po përballet, qeveria kineze ka dhuruar 20 milionë dollarë amerikanë ndaj OBSH-së, për të mbështetur bashkëpunimin ndërkombëtar kundër pandemisë. Ajo u ka dhuruar disa milionë veshje mbrojtëse, maska, testues të acidit nukleik, pajisje mjekësore vendeve si Italia, Japonia, Koreja e Jugut, Irani. I katërti është bashkëpunimi shkencor me komunitetin ndërkombëtare mbi ilaçin, vaksinën, testuesin, për të dhënë protokollet e parandalimit dhe të mjekimit për vendet e ndryshme në të ardhmen.

Virusi nuk respekton shtetësi, ndërsa lufta kundër tij nuk njeh kufi. Kina, duke u përmbajtur idesë për ‘komunitetit të shëndetësisë së përbashkët’ dhe për ‘një komunitet me fate të përbashkëta të njerëzimit’, është gatshme që bashkë me vendet e tjera, të ndihmojnë njeri-tjetrin për të kapërcyer vështirësitë e kohës.

Ditët e fundit është rritur vazhdimisht numri i rasteve të konfirmuara me COVID-19, cili është mendimi dhe sugjerimi juaj?

Pas shfaqjes së rasteve të konfirmuara, qeveria shqiptare ka ndërmarrë masa të forta dhe në kohë, gjë që është shumë inkurajuese. Shoqëria shqiptare veproi shpejt, njerëzit e thjeshtë rritën dukshëm ndërgjegjësinë mbrojtëse, u koordinuan me masat e qeverisë, gjë e cila është tepër e rëndësishme. Faktet tregojnë se neglizhenca dhe pakujdesia duhet të shmangen, dhe masat e prera dhe guximshme duhet ndërmerren ndaj këtij pandemie. Përvojat kineze tregojnë se epidemia na erdhi shpejt por është krejtësisht e parandalueshme, e kontrollueshme dhe e kurueshme dhe s’ka nevojë për panik. Pandemia do të sjellë ndikime për punën dhe jetën e njerëzve, por duke u krahasuar me jetën e shëndetin, të gjithë sakrificat janë të vlefshme.

Ne nuk do të harrojmë kurrë se në ditët më të vështira të epidemisë në Kinë, Presidenti Meta, Kryeministri Rama dhe Kryetari i Kuvendit Ruçi dërguan letra solidariteti udhëheqësve kinezë, Kryetari i Bashkisë së Tiranës Veliaj shkoi në restorantin kinez dhe zhvilloi aktivitetin e solidaritetit për luftën kundër pandemisë në bashkëpunim me Ambasadën Kineze, të gjithë këto interpretojnë fjalën e urtë shqiptare ‘miku i mirë njihet në ditë të vështirë’. Tashmë, ne do të qëndrojmë patundur pranë popullit shqiptar, duke forcuar komunikimin dhe bashkëpunimin, të frenojmë bashkërisht përhapjen e epidemisë. Pala kineze disa herë i ka dërguar MSHMS-së, ISHP-së, mediave dhe think-tankëve shqiptarë gjetjet më të fundit të hulumtimit mbi COVID-19, ka ndarë protokollet më të fundit të paradalimit e kontrollit dhe të trajtimit. Më 13 mars, në kuadër të Bashkëpunimit midis Kinës dhe Vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kinës zhvilloi video-konferencën për të ndarë eksperiencat e Kinës kundër pandemisë. Besoj se miqësia kino-shqiptare do të konsolidohet dhe forcohet më tej në këtë luftë të përbashkët.