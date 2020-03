Koronavirusi në Bullgari, arrinë në 107 veta numri i të infektuarve

Të infektuarit me kronavirusin në Bullgarinë u bënë 107. Rastet e reja janë nga dy në qytetet Smoljan dhe Pllovdiv dhe 7 janë në Sofje. Ndër ta është edhe një fëmijë 8 vjeçare pa shenje. Ai u ngjit nga i ati. Ka dhjetëra raste te njerëzve kontakt kur testet e para janë negative, por pas 2-3 ditësh shfaqen simptoma dhe testet bëhen pozitive. Për këtë arsye shefi i Shtabit Kombëtar kundër COVID-19, gjeneral Vencisllav Mutafçijski theksoi se njerëzit kontakt nuk duhet të testohet menjëherë, por duhet të vetë izolohen dhe të presin. Tashmë kufiri nga më se 100 të infektuar u kapërcye dhe në rast domosdoshmërie do të izolohen vendbanime të tëra, tha gjeneral Mutafçijski. Tani për tani kjo masë nuk do të ndërmerret sepse shtetasit janë të disiplinuar.

Like this: Like Loading...