Kosovë, shkon në 21 numri i të prekurve me koronavirus

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë (IKSHPK) ka bërë të ditur se deri më tani në Kosovë numri i të infektuarve me koronavirusin e ri (COVID-19) ka shkuar në 21.

Vetëm gjatë ditës së sotme, IKSHPK njofton se “në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKSHPK me metodën RT-PCR, janë testuar 21 mostra të dyshimta për virusin SARS-CoV-2 dhe një prej tyre ka rezultuar pozitiv”.

“Rasti pozitiv është rast me vendqëndrim në Janjevë të Komunës së Lipjanit, i gjinisë mashkullore me moshë 46-vjeçare i kthyer nga Berlini me aeroplan me 11 mars 2020”, thuhet në njoftim.

IKSHPK ka bërë apel tek të gjithë qytetarët e ardhur me aeroplanin nga Berlini ku është diagnostikuar rasti i ri i të infektuarit të lajmërohen në qendrën e thirrjeve.

Në qendrën e thirrjeve deri më tash janë pranuar në total 2.853 thirrje, ndërsa vetëm në 24 orët e fundit janë pranuar 809 thirrje telefonike.

Nga data 08.02.2020 deri me 19.03.2020, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKSHPK me metodën RT-PCR, janë testuar gjithsej 340 mostra të dyshimta në virusin SARS-CoV-2 dhe prej tyre, 21 raste kanë rezultuar pozitiv.

Nga data 01.02.2020 deri me 19.03.2020 në Aeroportin ndërkombëtar “Adem Jashari” si dhe në pikat tokësore kufitare janë depistuar gjithsej 14.442 udhëtarë, prej të cilëve në Aeroportin “Adem Jashari” 1.015 udhëtarë, Merdare 4.882, Vërmicë 3.832, Jarinje 929, Dheu i Bardhë 891, Hani i Elezit 1.430, Kullë 822, Qafë Morinë 47, Bërnjak 414, Qafë Prush 35, Muçibabë 144 dhe Glloboçicë një udhëtar.

IKSHPK gjithashtu ka shprehur shqetësim për lëvizjet e shumta dhe grumbullime të qytetarëve në qytet, parqe dhe vende rekreative të hapura, “të cilat mund të rrezikojnë shëndetin e popullatës dhe përhapjen e COVID-19, e cila aktualisht është e lokalizuar”.