‘Nëse falimentojnë, gati plani B’, Rama tregon se si do funksionojë skema: Për tre muaj shteti u del garant bizneseve me 100 mln lekë kredi

Kryeministri Edi Rama ka treguar detaje në lidhje me planin financiar që do të zbatojë qeverisë në këtë kohë, për shkak të koronavirusit. Në këtë plan përfshihen padyshim dhe bizneset, që sipas Ramës, shteti do u dalë garant deri në 100 milion lekë kredi, për një periudhë 3 mujore.

Në një intervistë në “Opinion”, Rama pohoi mes të tjerash se kjo skemë ka gjetur dhe mbështetjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko. Teksa u pyet nga gazetari Blendi Fevziu, se nëse subjektet marrin kredinë dhe më pas nuk e shlyejnë atë, apo falimentojnë, Rama u shpreh se më pas hyn në fuqi plani B, por pa e sqaruar këtë të fundit se çfarë parashikon.

Po ashtu kreu i qeverisë tha se të gjithë qytetarët që qëndrojnë në shtëpi dhe se për shkak të koronavirsit nuk mund të punojnë, do të marrin rrogën e tyre. Madje dhe ata që punojnë në të zezë, vetëm se me një ‘kosto’; të denoncojnë pronarin e tyre.