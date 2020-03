Rama deklaron: “Në rast se do të përmbyset bota, ndihmën e kemi të garantuar nga Turqia”

Kryeministri Rama ka deklaruar në “Opinion” mbrëmjen e sotme, se i ka kërkuar ndihmë Turqisë lidhur me situatën e shkaktuar nga Covid-19.

Rama ka theksuar se kërkesën ia ka dërguar dy javë më parë presidentit turk, Erdogan. Sipas deklaratës së fundit, ndihmën nga Turqia e kemi të garantuar.

“Unë kam folur me Presidentin e Turqisë, me të cilin jam në kontakt të vazhdueshëm. Ne kemi prej kohësh, prej dy javësh, kemi vendosur në tavolinën e shtetit turk një listë me kërkesa në rast se do të përmbyset bota, për të mbuluar ato që ju thatë. Atë pjesën kritike atë gjënë që duhet me e pas të garantuar, dhe ne e kemi të garantuar me Turqinë”, ka theksuar Rama.