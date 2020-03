KE hap negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, SHBA: Do mbetemi partneri juaj në çdo hap të këtij rrugëtimi

Ambasada Amerikane ka reaguar në lidhje me lajmin e mirë se Këshilli Europian ka çelur negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.

Përmes një postimin në faqen zyrtare të ambasadës, Sekretari i Shtetit Mike Pompeo theksoi se SHBA mirëpret vendimi e KE.

“Ne mirëpresim vendimin e Këshillit Europian për të çelur negociatat e anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shtetet e Bashkuara do të mbeten partneri juaj në çdo hap të këtij rrugëtimi.”, deklaron Sekretari i Shtetit Mike Pompeo.

“We welcome the European Union’s decision to open accession negotiations with Albania and North Macedonia. The United States will remain your partner every step of the way”, Statement by Secretary of State Mike Pompeo.