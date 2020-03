Trump zgjat deri më 30 prill afatin e udhëzimeve për distancim social

Në një konferencë shtypi të dielën mbrëma, Presidenti Donald Trump e zgjati deri më 30 prill afatin për zbatimin e udhëzimeve të distancimit social. Ai tha se piku i vdekjeve në SHBA me gjasë do të arrijë pas dy javësh, por theksoi se shpreson që vendi të hyjë në rrugën e rimëkëmbjes nga koronavirusi përpara 1 qershorit.

Presidenti akuzoi spitalet se po grumbullojnë respiratorë, për të cilët kërkesa është mjaft e madhe.

Ai tha se çdo spital që nuk i përdor respiratorët duhet t’i dorëzojë ato. Pak ditë më parë Presidenti Trump përdori fuqitë e emergjencës për t’i kërkuar firmës General Motors të prodhojë respiratorë për pacientët e koronavirusit, pasi e kishte akuzuar më parë këtë kompani se po harxhonte kohën me negociata. Dje, ai shprehu më tepër optimizëm për firmën General Motors, duke thënë se ajo po punon fort. Administrata e tij është nën presion për të shtuar prodhimin e respiratorëve, që janë me rëndësi kritike për të shpëtuar pacientët me komplikacione nga koronavirusi.

FAUCI: 100 MIJË MUND TË HUMBIN JETËN

Eksperti më i lartë i qeverisë amerikane për sëmundjet infektive, Anthony Fauci, parashikoi të dielën se 100 deri në 200 mijë amerikanë mund të vdesin nga koronavirusi.

Dr. Fauci, Drejtor i Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive tha se Shtetet e Bashkuara do të kenë ndoshta “miliona raste” me COVID-19. Ai tha se shifrat e tij bazohen në modele shkencore që ndikohen nga shumë faktorë.

Si dr. Fauci edhe dr. Thomas Inglesby, drejtor i Qendrës për Sigurinë e Shëndetit në Universitetin Johns Hopkins, hodhën poshtë sugjerimet e Presidentit Donald Trump për zbutjen e masave si këshilla për të ndenjur në shtëpi dhe distancimi sociale për frenimin e përhapjes së koronavirusit.

Dr. Fauci tha se do të mbështeste lehtësimin e masave kundër koronavirusit në zonat më pak të goditura të vendit, nëse rritet disponibiliteti i testeve për t’i monitoruar ato zona. Por ai tha se situata është pak e paqartë aktualisht.

“Duhet të vazhdojmë me distancimin social”, tha Dr. Inglesby në televizionin Fox.

Ritmi i koronavirusit në Shtetet e Bashkuara ka qenë alarmues, me 1 mijë të vdekur regjistruar gjatë një muaji dhe 1 mijë të tjerë vetëm dy ditët e fundit.

Presidenti Trump sugjeroi javën e kualuar se pjesë të vendit mund të rikthehen në punë pa problem, duke vazhduar “distancimin social dhe larjen e duarve”.

I pyetur nëse kjo është e realizueshme, Dr. Inglesby tha: “Nuk besoj”.

Ai tha se nëse amerikanët, miliona prej të cilëve po punojnë nga shtëpia ose po rrinë në shtëpi pa page, kthehen në punë para kohe, koronavirusi do të përhapet “gjerësisht dhe me agresivitet. Duhet seriozisht të vazhdojmë kufizimet”.

Nënpresidenti Mike Pence, që drejton grupin e punës së administratës për luftën kundër koronavirusit, i the televizionit Fox News se në ditët në vazhdim do t’i japë Presidentit Trump të dhëna lidhur me përparimin e sëmundjes.

“Do ta hapim vendin sa më parë që të mund ta bëjmë një gjë të tillë në mënyrë të përgjegjshme”, tha ai.

Zoti Pence tha se “duhet të jetë inkurajuese për amerikanët” që nga qindra mijëra njerëz që janë testuar, vetëm 10 për qind kanë rezultuar pozitivë.

Por kryetarja demokrate e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, paralajmëroi për ditë të vështira. Ajo tha se vendimet e Presidentit Trump kanë rezultuar vdekjeprurëse, përfshirë mohimin e tij fillestar të ndikimit të pandemisë dhe vonesat e qeverisë për të siguruar paisjet mjekësore për zonat ku janë të nevojshme.

“Duhet të parandalojmë humbjet e mëtejshme të jetëve, jo të rifillojmë hapjen. Duhet të vazhdojmë testimet”, tha ajo në CNN.

Guvernatori republikan i Merilendit, Larry Hogan u bëri jehonë ekspertëve të shëndetësisë.

“Do të ndjekim këshillën e doktorëve dhe shkencëtarëve”, tha ai në Fox News. Ai tha se jo vetëm që vendi nuk do t’i kthehet normalitetit për Pashkë, por “mendojmë që pas dy javësh do të jetë më keq, jo më mirë”.

Guvernatorja demokrate e Miçiganit, Gretchen Whitmer, që ka debatuar shpesh me republikanin Trump lidhur me mungesat në paisjet mjekësore për profesionistët e shëndetësisë, than ë CNN se duhet ndaluar përhapja e koronavirusit “për t’u dhënë spitaleve shansin” që trajtojnë pacientët.

Presidenti Trump, kishte shqyrtuar mundësinë e vënies në karantinë për dy javë të shteteve Nju Jork, Nju Xhersi dhe Kenektikat, por u tërhoq nga kjo lëvizje, duke i bërë thirrje Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve që të lëshojë një “udhëzim të rreptë për udhëtimet” në zonën që përfshin këto shtete.