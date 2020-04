Shkodra, vatër e rrezikshme e COVID-19, Lleshaj inspektim urgjent në tregje, paralajmëron shkodranët: Policia do veprojë

Pas imazheve shqetësuese, në të cilat shfaqeshin përgjatë ditëve të shkuara, një dyndje e qytetarëve në tregjet ushqimore si dhe mosrespektim i distancës së sigurisë, në mbarë vendin janë shtuar masat shtrënguese.

Ministri Sandër Lleshaj ka inspektuar paraditen e sotme punën e efektivëve të policisë në tregjet e Shkodrë, ku është vënë re një prani e shtuar e policisë. Ministri Lleshaj ka paralajmeruar shkodranet se, nese nuk respektojne masat, policia do te veproje.

Masa të rrepta janë ndërmarrë edhe në Tiranë, veçanërisht në tregun e Kombinatit, i cilësuar si më problematiku.