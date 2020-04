Maqedonia e Veriut në izolim të plotë, 711 të infektuar dhe 32 të vdekur

Gjatë 24 orëve të fundit prej 496 testeve të realizuara, 48 kanë rezultuar pozitiv me Covid-19 ndërsa numri i përgjithshëm i të infektuarve tashmë shkon në 711. Sipas vendbanimeve prej 48 rasteve të reja, 11 raste janë regjistruar në Shkup, 25 në Kumanovë, një në Shtip, katër në Prilep, një në Tetovë, tre në Strugë, një në Ohër dhe dy në Gostivar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe dy viktima, në Shkup dhe në Strugë, numri i rasteve që kanë përfunduar me fatalitet tashmë shkon në 32.

Ora policore si pasojë e gjendjes së jashtëzakonshme të krijuar nga pandemia Covid-19 sot fillon nga ora 16:00 dhe do të zgjasë deri të hënën në orën 05 00. Me këtë fillon karantina prej 61 orëve për të gjithë qytetarët në të gjithë vendin. Sipas vendimit të Qeverisë, për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, ora policore gjatë ditëve të punës fillon nga ora 16:00 – 5:00, ndërsa gjatë fundjavave qytetarët janë plotësisht të ndaluar të lëvizin.

Nga ndalesa janë përjashtuar policia, armata, punonjësit e shëndetësisë, punëtorët e maketeve dhe restoranteve që furnizojnë me ushqime. Farmacitë do të funksionojnë pa ndalesa.

Qeveria ka vendosur që për personat me aftësi të kufizuara, ndalimi i lëvizjes nuk do të zbatohet në periudhën nga ora 19:00 deri në ora 20:00, nga e hëna deri të premten, kurse gjatë fundjavave nga ora 11:00 deri në 13:00. Leje për qarkullim gjatë këtij orari do të kenë edhe kujdestarët ose shoqëruesit e personave me aftësi të kufizuara.