SHBA – Fauci: Rihapja e ekonomisë do të bëhet me faza

Zyrtari i lartë i Shëndetit Publik për koronavirusin paralajmëroi se rihapja e ekonomisë do të duhet të bëhet me faza, ku zona të ndryshme të vendit duhet të veprojnë në përshtatje me situatat e tyre.

“Duhet të siguroheni të mos bëni veprime para kohe dhe të nxituara, në të njëjtën kohë t’i kushtoni vëmendje nevojës për t’u rikthyer në normalitet”, deklaroi Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar i Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive.

Ai shtoi se rihapja e ekonomisë do të ndryshojë midis rajoneve, në varësi të faktit nëse ka patur shpërthim ose nëse mund të ndodhë.

Fauci nuk premtoi se më vonë gjatë vitit nuk do të ketë shpërthim tjetër, por tha se qeveria federale po synonte të zgjeronte kapacitetet e testimit, së bashku me zhvillimin e trajtimeve mjekësore për koronavirusin.