Letra e tretë për Kurtin, Thaçi i kërkon sërish emrin e mandatarit për formimin e Qeverisë

Thaçi ka thënë se këtë veprim do ta ndërmarrë duke ndjekur të gjithë hapat kushtetues, që sa më shpejtë të krijohet qeveria e re.

“Si President i Republikës së Kosovës do të ndërmarr këtë veprim duke ndjekur të gjithë hapat kushtetues që qytetarët e Republikës së Kosovës të kenë sa më shpejtë Qeverinë e tyre të re, sidomos në këtë situatë të pandemisë e cila kërkon një qeveri efikase dhe efektive me mandat të plotë kushtetutes”, ka shkruar presidenti në letrën e tij.

Thaçi i ka kërkuar Kurtit që të bëjë propozimin për kandidatin për kryeministër pa humbur kohë dhe në përputhje me nenin 95 të Kushtetutës dhe Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese.

“Unë ju siguroj se brenda një periudhe të arsyeshme kohore, në përputhje me urgjencën për t’i dhënë vendit Qeveri të re me legjitimet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës do të propozojë kandidatin/en për kryeministër për të formuar Qeverinë”, ka shkruar Thaçi.