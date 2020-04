German Foreign minister Heiko Maas gives a joint press conference with President of Commission Jean Claude Juncker (unseen) after their bilateral meeting on April 13, 2018 at the EU headquarters in Brussels. / AFP PHOTO / JOHN THYS (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Ministri i Jashtëm gjerman Maas kritikon Trump-in për ndalimin fondeve për ndalimin e fondeve ndaj OBSH Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Heiko Maas, ka kritikuar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për ndërprerjen e fondeve që sigurojnë për Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe ka theksuar se forcimi i OBSH-së është investimi më i mirë në luftën kundër koronavirusit të ri (COVID-19). Në një deklaratë për agjencisë gjermane të lajmeve (DPA), ministri Maas theksoi se virusi nuk ka kufij dhe se akuzat e ndërsjella nuk janë të dobishme. Në arenën ndërkombëtare është e nevojshme të luftohet së bashku kundër COVID-19 theksoi Maas duke shtuar se “Për zhvillimin dhe shpërndarjen e testeve dhe vaksinave, një nga investimet më të mira në luftën kundër pandemisë është forcimi i Kombeve të Bashkuara kryesisht i OBSH-së e cila ka financime të pa mjaftueshme”. Në një deklaratë të bërë dje, Trump duke pretenduar se OBSH punon për Kinën dhe se është treguar neglizhente në çështjen e pandemisë, njoftoi ndërprerjen e fondeve që SHBA-ja siguron për organizatën. Shperndaje: Print

