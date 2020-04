Distanca në plazh/Shqipëria për sezonin turistik do të aplikojë modelin italian 

Ne një sezon normal veror para pandemisë së koronavirusit distanca nga çadra në çadër do të ishte 2.5 metra sipas dispozitave normative për stacionet e plazhit, por për shkak të situatës ministria e turizmit ka përgatitur një draft rregullore në bashkëpunim me OBT ku mendohet që kjo distancë të shkojë në 4 metra dhe numri i çadrave që ju shikoni pas meje, gati do të përgjysmohet. Nuk është vetëm ky ndryshim. Brezi i parë i çadrave në distancë me detin që më parë ka qenë 7. 5 metra do të shkojë në 10 metra.

“Ajo që mbetet pikëpyetje e madhe është kush do të jetë qasja jonë në det? Nuk mund ta thonë ekspertet e turizmit por duhet ta thonë ekspertët e shëndetësisë“

E sigurt është që vendgrumbullimet masive do të shmangen për këtë ministria e turizmit parashikon që nuk do të ketë hapësira rekreative në plazh.

Ndërsa festa e të rinjve buzë detit, evente të ndryshme, festivale shkuma party si këto që po shikoni nuk do të jenë të lejuara deri në lehtësimin e situatës.

“Southoutdoor është anuluar për këtë vit. Edhe eventet e tjera. Anullimi është le të themi në format e pezullimit. Kjo është një histori që nuk po ndodh vetëm në Shqipëri por gjithandej. Në këto kushte kur komunikimet ndërshtetërore janë ndërprerë, rekomandimet e OBT janë te turizmi domestik, që përqendrohet te turizmi vendas.