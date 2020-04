Mesazhi i Ramës, mes 10 më të mirëve në botë për COVID-19

Lista e fjalimeve kryesohet nga Papa Francesku

Në pikun e një krize globale të krijuar prej COVID-19, fjalimet apo mesazhet drejtuar qytetarëve kanë qenë edhe një provë e aftësive të komunikimit të drejtpërdrejtë të liderëve, në mbarë botën.

Gazeta italiane “Il Post” ka bërë një vlerësim të 10 fjalimeve më të mirë për stilin, kontekstin, përmbajtjen dhe rezultatet.

Pjesë e kësaj liste vlerësimi është edhe Kryeministri Edi Rama, i reditur në vendin e 9. Lista kryesohet nga fjala e Papa Franceskut, më 27 Mars në sheshin tërësisht të zbrazur të Shën Pjetrit, në Vatikan, me mesazhin ‘mos kini frikë’, dhe pasohet nga dalja publike e Mbretëreshës Elisabeth II.

Me fjalimet solemne si ai i Mbretereshës, “Il Post” bën analogji edhe me mesazhin e Kryeministrit Rama me rastin e dërgimit të 30 mjekëve dhe infermierëve në vendin fqinj, pasi thotë se mbështetet mbi historinë dhe qytetërimin dhe përçon një motivacion të thellë.

“Rezultati i kësaj rruge historike të përshkruar në mesazhin e Ramës, është një integrim paqësor aq i thellë saqë e bën Italinë për shqiptarët një atdhe tjetër për t’u ndihmuar, si të ishte atdheu i tyre”, thuhet në shkrim.

“Il Post” shkruan se edhe pse i thjeshtë, ai ishte i veçantë edhe nga fakti që nuk i drejtohej popullit të tij, por një vendi fqinj dhe vinte si gjest solidariteti në një kohë kur kombe të tjera shumë më të pasura se Shqipëria i kthyen krahët Italisë.

Ky gjest dhe ky mesazh, theksohet më tej, kanë patur një jehonë të dukshme në Itali, më shumë sesa vetë ndihma, pasi “Rama ka forcuar në kohën më të mirë një partneritet që ka qenë gjithmonë strategjik për të”.

Në listë janë fjalimet e Kryeministres së Zelandës së Re, Presidentit francez Macron, ish-Presidentit amerikan Obama, Kryeministrit britanik Johnson, Presidentit italian Mattarella, Presidentit gjerman Steinmeier dhe Presidentit të Brazilit, Bolsonaro, që mbyll klasifikimin.