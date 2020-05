Filipçe: Gati plani për kthim gradual në normalitet

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe në konferencën e sotme për shtyp theksoi se Komisioni për Sëmundje Ngjitëse ka përgatitur protokollet për kthim gradual të vendit në normalitet dhe se të njëjtat do të prezantohen gjatë javës së ardhshme.

“Komisioni për Sëmundje Ngjitëse ka përgatitur të gjitha protokollet për funksionimin e shumë segmenteve shoqërore, operatorëve ekonomik, fabrikave, transportin publik. Javës tjetër do të zyrtarizohen pas konsultimeve finale me të gjithë segmentet e prekura me qëllim që të dëgjojmë sugjerime eventuale, pas së cilës do të prezantojmë në publik këto.. do të thoja zbutje të restrikcioneve. E gjithë kjo do të realizohet gradualisht”, theksoi Filipçe.