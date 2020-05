A mund te me shpjegoje njeri, cfare eshte kjo paga e luftes ose lufta qe paskemi bere e po bejme, se une per vete nuk kam bere asnje lufte.

Mengjeseve dal e pi nje kafe, Nuk ua them ku e pi se pastaj ju lajmeroni policine.

Dhe po te lajmeroje kush policine, kot e ka, se atje ku pi kafe une pine kafe dhe police e bashkiake

Jemi bere nje dore e mire.Shohim televizor.

Nga. Intervista e ca ministreve aty marrim vesh qe jashte nesh behet lufte.

Prane shtepise sime jane fshatsret qe shesin prodhimet e tyre, ne rruge, qetesidht,, si dikur, pa maska e pa doreza.

Pas kafes kthehem serish ne shtepi

Ime shoqe me thot:

:Ta kam bere picen gati

A bleve birre?

Po, i them i tregoj kanocen me birre Peja .

I tregoj qe kam blere dhe embelsire.

Shume mire , thote ajo.

Ora tani po shkon 12-te

Haje tani picen sa eshte e ngrohte.

Une heq masken.lsj dusrt sipas porisise se Edit dhe ulem te ha dreken duke psre ne televizor lsjmet.

Ja, po intervistohet nje punonjese masonerie.

Ankojet

Nuk kemi msrre akoma pagen e luftes therret ajo

Eshte nje nder pese_ gjashte grate e nje masonerie e cila flet ne emer te tyre, edhe pse dhe tjerat flasin duke ia nderprere fjalen njera tjetres

Nderkohe une, pasi shijoj aromen e pices , rrekellej goten e birres , nuk ia shqyt syte ekranit re televizorit i cili jep lajme me lufte .Pres me ankth te degjoj krisma.