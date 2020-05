Tenderat sekretë/ SPAK sekuestron dokumentet te Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes

Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion sekuestron dokumentacionin e tenderave për përballimin e pandemisë, të zhvilluara nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Shëndetësisë.

Burime nga SPAK kanë bërë me dije se pas denoncimeve të marra nga PD ka nisur menjëherë verifikimi, ndërsa fillimisht në institucionet përkatëse janë dërguar shkresat për dorëzimin e dokumentacioneve.

Ndërkohë kufizimi për shkak të aktit normativ ka penguar marrjen në pyetje të personave që kanë dijeni për rrethanat e ngjarjes ndaj dhe deri tani puna ka vijuar me verifikimin e dokumentave.

Ishte Partia Demokratike që e nisi siparin e denoncimeve që në fillim të pandemisë me skandalin e maskave të skaduara dhe më pas me tenderin e ushqimeve të zhvilluar nga Ministria e Mbrojtjes.

Denoncimet kanë vijuar më pas me tenderat e zhvilluar nga Ministria e Shëndetësisë për blerjen e respiratorëve dhe materialeve të tjera për spitalet dhe veshjet e mjekëve dhe maskat që sipas PD janë blerë me tendera sekretë me çmim disa herë më të lartë se në treg.

Të gjitha denoncimet i janë dërguar SPAK, i cila ka regjistruar çështjen dhe ka nisur verifikimet.

Pas kësaj procedure pritet të nisë marrja në pyetje e anëtarëve të Komisionit të Tenderave duke mos përjashtuar dhe titullarët e institucioneve.

Gjatë një bilanci të punës së bërë disa ditë më parë, SPAK ka bërë me dije se gjatë kësaj periudhe ka regjistruar 43 procedime të ardhura në këtë institucion që nga nisja e kufizimeve.