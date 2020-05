Shijak/ Nis shembja e 30 pallateve të dëmtuar nga tërmeti, Rama: Ja si do të rindërtohet zona

“ Jam shumë i kënaqur se Shijaku pati një goditje të fortë. Të gjithë këto godina u bën të pabanueshme. Kryetari i bashkisë dhe ministri i rindërtimit me grupin e arkitektëve kanë bërë një punë fantastike. Një lagje krejt e re. Me godina të standardeve më të mira për jetesën. Me shkolla të reja e shërbime të një niveli tjetër. Edhe ata që kanë pasur dyqane e pika të ndryshme shërbimesh. Shijaku ka qenë i shkëputur nga sezoni turistik por me këtë transformim do të bëhet një pikë e turizmit të zonës. Dhënia me qira e hapësirave gjatë sezonit.” tha kryeministri Rama.

A ka përfunduar faza e tenderimit?

“Kemi aprovuar planin dhe tani jemi në proces me FSHZH për ndërhyrjet në infrastrukturë dhe për bllokun e banimeve. Është në proces. “ tha Rama.