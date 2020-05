Basha bashkëbisedim me ambasadorin Soreca: Mbështetja e BE, jetike për popullin shqiptar

“Mirëpresim vendosmërinë e BE Flag of European Union për të mbikëqyrur zbatimin e 15 kushteve për hapjen e negociatave: nuk mund të ecet përpara në këtë proces jetik për Flag of Albania pa funksionimin e shtetit ligjor, pa vendosjen e standarteve demokratike & pa luftë kundër krimit të organizuar & korrupsionit”, shkruan më tej kreu i PD-së.

Postimi i plotë:

“Me amb @LSorecaEU në #EuropeDay: mirënjohje për mbështetjen e çmuar të BE 🇪🇺për 🇦🇱 kundër #COVID19 dhe për krizën ekonomike. Vëmendja dhe mbështetja e BE është jetike për popullin shqiptar.

@pdshqiperi e përkushtuar për ta bërë anëtarësimin e 🇦🇱 në 🇪🇺 realitet për shqiptarët. Mirëpresim vendosmërinë e BE 🇪🇺 për të mbikëqyrur zbatimin e 15 kushteve për hapjen e negociatave: nuk mund të ecet përpara në këtë proces jetik për 🇦🇱 pa funksionimin e shtetit ligjor, pa vendosjen e standarteve demokratike & pa luftë kundër krimit të organizuar & korrupsionit”.