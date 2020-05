Negociatat me BE-në/ Puna ka filluar intensivisht dhe do të vazhdojë intensivisht

Gjatë një konference online me gazetarët, Kryeministri tha se, “takimi i Zagrebit nuk ishte për të vendosur datën e çeljes së negociatave, kjo nuk është një atribut i atij formati”.

“Data, – tha Rama, – do të vendoset me propozim të Komisionit dhe me vendim të Këshillit Europian dhe ndërkohë ne jemi duke punuar çdo ditë së bashku me komisionin”.

Kryeministri informoi se, tanimë “kemi ngritur strukturën e negociimit, kemi emrin e kryenegociatorit, dhe e kemi shumë të qartë se cilat janë gjërat që duhet të bëjmë”.

“Janë po ato gjëra që kemi bërë dhe që do bëjmë edhe në vijim edhe pasi të vijë data. Pra procesi është tanimë, në vijën e vet”, – tha Rama.

“Nuk shoh asnjë shqetësim lidhur me datën. Data do të vijë në momentin kur të jenë bërë bashkë edhe raporti i komisionit edhe mundësia e këshillit, por ajo që është e rëndësishme është që puna ka filluar intensivisht dhe do të vazhdojë intensivisht”, – deklaroi Rama.