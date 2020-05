“E keni kthyer Kushtetutën si prostituta Amsterdami”/ Gjoni: Pse ka frikë Edi Rama nga listat e hapura elektorale?

“Çdo shqiptar i ndershëm, që nuk i përket komunitetit të lëpirave partiakë, sot bën një pyetje t: Pse rikë Edi Rama nga listat e hapura elektorale? Pse propozimi im për ndryshimin e sistemit zgjedhor mbështetur nga mbi 50 mijë firma qytetarësh të ndershëm, hartuar me një grupim të shoqërisë civile nuk është futur për trajtim në parlament, por trajtohet nga një njeri si Damina Gjiknuri pa pikë kredibiliteti, duke thënë se propozimet e opozitës do të shikohen nga ekspertët nëse përputhen me kushtetutën apo jo. Ne jemi konsultuar me eskpertët. Hapja e listës zgjedhore nuk kërkon ndryshime kushtetute. Nese ndryshimi i sistemit ka nevojë për ndryshim kushtetute hajde ta diskutojmë. Që Shqipëria ka nevojë për një Kushtetutë të re nga A te ZH, kjo nuk ka dyshim. Sepse e keni kthyer kushtetutën si ato prostitutat e Amsterdamit. Po kërkojmë diçka thelbësore. Nuk e duam për vetëm, por për shqiptarët.”