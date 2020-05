Emrat/ OFL ‘zbarkon’ në Fier, kush janë 4 personat që duhet të justifikojnë pasurinë dhe akuzohen për drogë

Operacioni Forca e Ligjit, OFL i ka nisur kërkesat me shkrim për vetëdeklarimin e burimeve të pasurisë 4 personave në qytetin e Fierit.

Mësohet se personat që tashmë do u duhet të justifikojnë pasurinë e tyre janë – Fredi Genica, banues në Fier, pasi Gjykata e Milanos, Itali, e ka dënuar me burg për veprën penale “Organizatë kriminale, me qëllim trafikim droge”; – Sokol Murati., banues në Fier, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi autoritetet italiane kanë lëshuar urdhrin e arrestit për kryerjen e veprës penale “Trafik ndërkombëtar i lëndëve narkotike”; – Fatmir Kajolli., banues në Fier, pasi Gjykata Penale e Romës, Itali, ka vendosur dënimin e tij për veprën penale “Shoqatë kriminale, trafikim, prodhim dhe posedim i lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope”, ndërsa Gjykata Penale e Milanos, Itali, e ka dënuar për veprën penale “Pjesëmarrja në organizatë kriminale dhe shkelja e ligjit për narkotikët”; si dhe – Sokol Genica., banues në Fier, i arrestuar për veprën penale “Trafikim i lëndëve narkotikëve”.