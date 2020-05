Yuri Kim me deklaratë të fortë: Nuk ka pazare me Reformën Zgjedhore dhe atë në Drejtësi

“Mesazhi im është shumë i qartë. SHBA-të duan të njëjtën gjë që shqiptarët duan. Duam që Shqipëria të jetë aleat i fortë i SHBA, që ju të jeni pjesë e familjes europiane. Shqipëria nuk mund të jetë pjesë e familjes europiane pa Reformë në Drejtësi. Shqipëria nuk mund të jetë pjesë e familjes europiane pa Reformë Zgjedhore.

Dhe dua t’iu them se me këto të dyja nuk bëhen pazare as lojëra, këto janë domosdoshmëri. Është koha që të realizohet reforma Zgjedhore dhe ajo në Drejtësi, ashtu siç është premtuar nga drejtuesit. Shtetet e Bashkuara dhe shqiptarët po presin”, tha ajo.