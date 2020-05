“The New York Times”: Trumpi planifikon tërheqjen e plotë nga Afganistani

Media amerikane ka hedhur pretendimin se Presidenti Donald Trump është duke planifikuar tërheqjen e plotë të trupave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani.

Sipas një artikulli të gazetës “The New York Times”, autoritetet ushtarake do t’i japin Presidentit Trump një brifing në lidhje me tërheqjen nga vendi në fjalë.