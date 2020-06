Kryeministri Rama ka reaguar në Twitter pas arritjes së dakordësisë mbi administratën zgjedhore. Përmes ironisë ai thotë se opozita në fund ka pranuar Kodin Zgjedhor sic ishte, por sipas tij rëndësi ka që u bë sic ata e deshën. Këshilli politik arrin dakordësinë për administrimin e zgjedhjeve. Për zgjedhjet e ardhshme, komisionet do të mbeten siç janë aktualisht. Pjesë e dakordësisë mes palëve për administrimin zgjedhor është edhe riformatimi i KQZ. Ky do të jetë një organ i ndarë në tre trupa të balancuara politike. Kryetari zgjidhet me konsensus, nënkryetari nga opozita. Puna e Këshillit Politik nuk ka mbaruar. Puna do të vijojë për çështjet e tjera në Këshill, që nuk kanë të bëjnë me administratën zgjedhore.