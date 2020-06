Brenda qershorit plani kombëtar i rimëkëmbjes, Teatri Kombëtar pjesë e tij

“Bashkisë së Tiranës i kemi dhënë garancinë sovrane dhe shumë shpejt ajo shpresoj se do të konkludojë një marrëveshje me institucionet financiare ndërkombëtare që do të jetë shumë e favorshme dhe e mundur që të financohet edhe Teatri Kombëtar”, deklaroi sot Kryeministri Edi Rama.

Në një intervistë televizive, Kryeministri Rama theksoi se “sigurisht nuk mund ta linim Shqipërinë pa Teatër Kombëtar, sepse zbuluam papritur që tokë ishte e shumë idhtarëve të Shekspirit e Molierit që papritur e pa kujtuar u ndjenë të terrorizuar nga fakti që po humbnin godinën, ku shkonin çdo natë dhe e mbushnin plot”.

Përpjekjet e bashkisë së Tiranës për të siguruar 30 milionë euro kredi për ndërtimin e Teatrit të ri Kombëtar, pas shembjes së godinës së vjetër, kreu i qeverisë Edi Rama i konsideroi pjesë të planit kombëtar për rimëkëmbjen e vendit.

“Ne kemi hyrë në një fazë tjetër dhe pikërisht sot që flasim jemi në gjendje ta bëjmë këtë, sepse e kemi plotësisht të mundur që në kushtet kur po synojmë një program tërësor financimi të ekonomisë dhe investimesh, kjo është një pjesë relativsht modeste në të gjithë bllokun e investimeve që do bëjmë. Brenda qershorit do të shpallim planin kombëtar të rimëkëmbjes dhe ai plan është një plan që synon një injektim shumë të fortë në ekonomi dhe që synon një nxitje të punësimit”, – nënvizoi Rama.

Lidhur me artikullin e botuar në “Le Monde”, Rama u shpreh se “Le Monde” aktin barbar e ka në thonjëza, sepse kam pasur një bisedë me këtë gazetë, më kanë dhënë edhe të drejtën e replikës, kam shkruar edhe replikën dhe më kanë thënë shprehimisht që titulli është citim i njërit nga personazhet”.