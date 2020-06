Zgjerim të kufirit detar në 12 milje, zonë ekskluzive ekonomike/ Greqia dhe Italia nënshkruajnë sot marrëveshjen historike

Marrëveshja e re përcakton zonën ekskluzive ekonomike, një zgjerim të kufirit detar në 12 milje mes dy vendeve, por pëcakton edhe të drejtat nën det që i hap rrugën shfrytëzimit të resurseve të naftës dhe gazit në zonën e detit Jon.

Greqia dhe Italia ndajnë zonën ekskluzive ekonomike në detin Jon, duke filluar në veri, në zonën e ishujve Diaponte të Othonos-it, shumë pranë brigjeve Shqiptare dhe deri në jug të saj në zonen mes ishujve të Kretës dhe Siçilisë.

Prej kësaj marrëveshje duket se nuk preket hapësira detare e Shqipërisë, madje krijohet një precedent pozitiv edhe për një marrëveshje eventuale mes vendit tonë dhe Greqisë, pasi siç dihet, mes dy vendeve është dialoguar një marrëveshje e cila përcakton hapësirën detare mes dy vendeve e cila do të shtrihet në 12 milje, por ende nuk përcakton zonën ekskluzive ekonomike mes dy vendeve tona.

Burimet e Top Channel në ministrinë e Jashtme greke thanë se kjo marrëveshje mund të shërbeje si udhëzuese edhe për çështjet me Shqipërinë.

Gati 3 vite më parë, ministri grek në ikje Nikos Kotzias anunçoi zgjerim të ujrave greke në 12 milje në detin Jon, e cila sipas tij ishte produkt i një marrëveshje me Shqipërine, madje po atë ditë, edhe ministri i jashtëm shqiptar asokohe Ditmir Bushati, pohoi se është e drejta e Greqisë zgjerimi i ujrave detare në 12 milie në detin Jon, një deklaratë kjo, e bërë pa konsultim me palën italiane, çka me gjasa i kushtoi këtij të fundit edhe postin e ministrit të jashtëm në qeverinë Rama.

Që në vitin 2009, Top Channel ka zbuluar se pala italiane ka qënë kundër një marrëveshje mes Greqisë dhe Shqipërisë pa praninë e saj në tryezën e bisedimeve, pasi çdo ndarje mes Greqisë dhe Shqipërisë, prekte zonën ekskluzive ekonomike italiane.

Madje ka qënë presioni i Romës ,e cila nxiti bllokimin e marrëveshjes se demilitimit të ujrave detare mes dy vendeve tona, ose e njohur si marrëveshja e detit, e cila i “dhuronte” Greqisë 440 km katrore det në veri të ishullit të Korfuzit, por prekte rëndë pikërisht zonën ekskluzive ekonomike të Italisë.