Arilena Ara ka festuar ditëlindjen e saj të 22. Këngëtarja është surprizuar nga miqtë dhe të afërmit e saj në mesnatën e 17 korrikut në një resort buzë detit në Drimadhes. Ashtu si është parë edhe nga videot dhe fotot e publikuara në rrjetet sociale, VIP-at ishin mbledhur në festën surprizë dhe dress code ishte ngjyra e bardhë. Nuk kishte se si mos të qëndronte Popi, i dashuri dhe menaxheri i këngëtares pas festës surprizë dedikuar partneres së tij, “Happy Birthday Kiddo trashëgimia ime e përjetshme”, e ka uruar ai në rrjetet sociale, përkrah fotos teksa shfaqen të përqafuar. Prej vitesh Popi dhe Arilena janë të pandarë. Fillimisht ata deklaruan se punonin së bashku.

Popi ishte pa diskutim personi që i hapi dyert e famës këngëtares edhe në skenat ndërkombëtare. Por pak nga pak çifti filloi të zbulojë edhe më shumë, duke lënë të kuptohet që janë çift dhe nuk kemi të bëjmë me një flirt të moshës, por me një lidhje të konsoliduar. Festa e djeshme ka shërbyer edhe një herë për të formalizuar lidhjen e tyre, ku veç skenës, ato janë një dyshe e fortë edhe në të përditshmen e tyre. E njohur për natyrën e saj diskrete, Arilena nuk ka nguruar t’i hidhet në qafë Popit, por edhe të rrijë dorë për dore me të, duke mos iu fshehur videove dhe fotove të shumta që të ftuarit e saj bënin. Nga ana tjetër edhe vetë menaxheri i saj, nuk i kurseu fjalët e ëmbla në rrjetet sociale, duke zyrtarizuar kështu një nga lidhjet më të forta në showbizz-in shqiptar. Festa bëri edhe një herë bashkë emrat më tënjohur të showbizz-it. Xhensila Myrtezaj, Alban Skënderaj, Miriam Cami, Flor Mumajesi ishin vetëm disa nga artistët, që veshur me të bardha, kanë festuar deri në orët e para të mëngjesit. Vetëm këngëtarja, pak pas orës 4 të mëngjesit publikoi një foto buzë detit, duke u shprehur se ishte një nga ditët më të bukura të jetës së saj. “E bekuar me gjithçka ne këtë 22 Vjetor! Mbrëmja më e bukur e jetës sime ”- shkroi Arilena Ara. Duhet thënë se ky vit ka qenë padyshim i Arilenës, ku pas fitores së shumë përfolur të Festivalit në RTSH, ajo spati mundësi të interpretonte në skenën e Eurosong, për shkak të pandemisë së COVID 19. Por duket se edhe pse vetëm 22 vjeç ajo ka prekur famën ndërkombëtare, e tashmë ka një lidhje të konsoliduar me menaxherin e saj, Popi Kolën.