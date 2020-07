Zaharieva në Athinë, Bullgaria do që Greqia të hapë më shumë pikëkalime

Ka shtyrë vizitën në Tiranë, por jo atë në Athinë. Në Athinë Ministrja e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, Ekaterina Zaharieva shprehu përkrahje për Greqinë dhe Qipron dhe ripohoi pozitën e Sofjes se duhet të respektohen të drejtat sovrane të të gjitha shteteve në BE në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ajo shprehu shpresë për uljen e tensionit mes Turqisë dhe Greqisë dhe bëri thirrje për zgjidhjen e problemeve në mënyrë miqësore si fqinj të mirë dhe jo me veprime të njëanshme.

Bashkë me homologun e saj Nikos Dendias, Zaharieva shprehu keqardhje të madhe për ndërrimin e statusit të tempullit “Shën Sofja” në Stamboll.

Bullgaria ka kërkuar që Greqia të hapë më shumë pikëkalime me Bullgarinë, si dhe të mbarojë sa më shpejt PKK “Rudozem-Ksanthi”, bëri të ditur MPJ-ja bullgare.