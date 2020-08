Poezia “Në mundsh” nga Rudyard Kipling: Një baba i shkruan të birit këshillat më të vlefshme për jetën

Në mundsh të rrish në pritje, nga pritja pa u lodhur,

e, kur t’urrejnë, urrejtje mos t’ushqesh,

madje, ndaj shpifjeve të rrish pa folur,

me thjeshtësi, me to pa rënë ndesh…

Në mundsh t’mendosh, por jo gjer në shkatrrim,

të ëndërrosh, por jo si rob ëndërrimesh,

dhe t’i trajtosh njëlloj e pa dallim

ngadhnjim e shpartallim burim mashtrimesh. ..

Në durofsh dot thëniet e tua të drejta

në kurthe për trutharët, kopuket që t’i kthejnë,

t’i shohësh të thyera gjërat më të shtrenjta

e prapë t’i ndërtosh me vegla që nuk vlejnë…

Në mundsh fitoret që ke korrur t’i flijosh

si në kumar, në një të vetme lojë,

të rrezikosh, të humbasësh e prapë t’ia fillosh,

dhe humbjen kurrë të mos e zesh në gojë…

Në i detyrofsh dot muskul, nerv e puls e zemër

të të shërbejnë edhe kur gjithçka duket e kotë,

e të qëndrosh kur s’ke asgjë më veç vullnetit,

që vetëm fjalën “Qëndro!” gjithmonë të thonë…

Në mundsh të flasësh me maskarenj, por nderin tënd ta ruash

e t’ecësh përkrah mbretit pa krenari që të verbon…

Nëse armiku apo miku s’të bëjnë dot të vuash,

dhe gjithkend e çmon, por veç sa meriton…

Në mundsh t’i mbushësh ti minutat aq të rënda

me vepra që peshojnë

dije dhe mos kij asnjë dyshim,

se jotja do të jetë bota, me ç’ka brenda,

dhe burrë do të jesh, biri im!

Joseph Kipling ka lindur me 30 Dhjetor 1865 dhe vdiq më 18 Janar 1936 ne Londer (në moshën 70 vjeç). Ishte një gazetar anglez, shkrimtar me tregime të shkurtra, poetë dhe novelist. Ai lindi në Indi, që frymëzoi shumë nga puna e tij. Kipling në fund të shekullit të 19-të dhe në fillim të shekujve 20 ishte ndër shkrimtarët më të njohur të Mbretërisë së Bashkuar. Në vitin 1907, ai u dha Cmimi Nobel në Letërsi, si i pari shkrimtar anglez qe ka marre kete cmim dhe në moshen 41 vjeç, marrësi i tij më i ri deri më tani. Pas vdekjes së tij në 1936, hiri i tij u përshkua në Këndin e Poeteve, pjesë e Transeptit Jugor të Westminster Abbey.