Më një shtator nis nga puna Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila do të jetë në drejtimin e ish-numrit dy të Policisë së Shtetit, Aida Hajnaj.

Burimet bëjnë me dije se ka përfunduar programi trajnues paraprak për zonjën Hajnaj, e cila me nisjen e punës do t’i nënshtrohet edhe trajnimit më të thelluar.