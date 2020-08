Meta do hapë televizion/ Presidenti dhe kryebashkiaku, replika në distancë

Presidenti e avancon më tej me këtë ide, kur thotë se çdo shqiptar që do një media në shërbim të së vërtetës do jetë aksioner!

“Dhe Bordi Drejtues do jetë i përbërë vetëm nga gazetarë kurajozë të cilët janë shantazhuar, kërcënuar dhe lënë pa punë nga regjimi.”

Ideja e presidentit për median e kohës së re vjen disa javë pasi SPAPK, vuri nën sekuestro televizionet e Ylli Ndroqit si dhe publikimit të disa SMS-ve ku përmendjen emri i ish-drejtores së informacionit të Ora TV, Beti Njuma. Postimin me planin për ngritjen e një media presidenti e shoqëron me një reagim të Këshillit të Medias ku i kërkohet kryebashkiakut, Erion Veliaj t’i kërkojë ndjesë zonjës Beti Njuma. Ndërkohë që ka reaguar kryebashkiaku duke thënë:

“Lajm i mirë që Ilir Meta ka marrë iniciativën për një media të re transparente dhe kritike me pushtetin. Ai ka jo vetëm lekët por dhe historinë e tij të 7 përqindshit, që mund ta mbajë gjallë këtë medie si me para ashtu dhe me ëermbajtje gjithë jetën! Suksese!”.