Do të nisin sanksione/ BE nuk njeh zgjedhjet e 9 gushtit në Bjellorusi: Mbështesim iniciativën e kreut të OSBE

Këtë gjë e deklaroi edhe presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel. Ai tha në fund të takimit të jashtëzakonshëm të liderëve të BE-së, se sanksionet do të vendoseshin për një numër të caktuar të individëve përgjegjës për dhunën, shtypjen dhe mashtrimin e zgjedhjeve.

Në zgjedhjet e mbajtura më 9 gusht, presidenti Alexandër Lukashenko shpalli fitoren me rreth 80 për qind të votave, ndërsa kundërshtarja e tij kryesore, Svetlana Tikhanovska, fitoi rreth 10 për qind të votave.

Në përfundim të mbledhjes së posaçme që bënë krerët e qeverive të vendeve antare të BE për situatën në Bjellorusi, Këshilli doli me konkluzionet ku në pikën 8 shprehet mbeshtetja për iniciativën e kryetarit të OSBE, Edi Rama.

Kujtojme se Kryeministri Edi Rama rolin e kryetarit të radhës të OSBE-së, shprehu gatishmërinë për të vizituar Minsk-un së bashku me ministren e Jashtme suedeze Ane Lind që do të marrë vitin tjetër presidencën e OSBE-së, dhe zhvilluar bisedime me të gjitha palët e përfshira në konflikt.



Përfundime nga Presidenti i Këshillit Evropian pas konferencës të anëtarëve të Këshillit Evropian më 19 gusht 2020

Bjellorusi

Anëtarët e Këshillit Evropian diskutuan situatën në Bjellorusi pas zgjedhjeve presidenciale në 9 gusht.

BE ka ndjekur zhvillimet në Bjellorusi shumë afër dhe me shqetësim në rritje. Zgjedhjet e 9 gushtit nuk ishin as të lira dhe as të drejta, prandaj nuk i njohim rezultatet.

Populli i Bjellorusisë ka të drejtë të përcaktojë të ardhmen e tyre. Anëtarët e Këshillit Evropian shprehin solidaritetin e tyre të qartë me njerëzit e Bjellorusisë në dëshirën e tyre për të ushtruar të drejtat e tyre themelore demokratike.

Anëtarët e Këshillit Evropian dënojnë dhunën joproporcionale dhe të papranueshme të shfaqur nga autoritetet shtetërore kundër protestuesve paqësorë. Dhuna duhet të shmanget dhe të gjithë ata që janë ndaluar në mënyrë të paligjshme duhet të lirohen menjëherë dhe pa kushte.

Shoqëria civile dhe aktorët e opozitës të përfshirë në diskutime mbi tranzicionin politik duhet të mbrohen nga arrestimet arbitrare dhe dhuna.

BE pret një hetim të plotë dhe transparent për të gjitha abuzimet e pretenduara.

BE së shpejti do të vendosë sanksione kundër një numri të konsiderueshëm të individëve përgjegjës për dhunën, shtypjen dhe falsifikimin e rezultateve të zgjedhjeve.

Progresi i bërë vitet e kaluara në marrëdhëniet midis BE-së dhe Bjellorusisë është në rrezik . Përkeqësim i mëtejshëm i situatës do të ndikojë në marrëdhëniet tona dhe do të ketë pasoja negative.

Ne u bëjmë thirrje autoriteteve bjelloruse që të gjejnë një mënyrë për të dalë nga kriza përmes përfundimit të dhunës, de-përshkallëzimit dhe një dialogu gjithëpërfshirës kombëtar. Vetëm një proces paqësor dhe demokratik, i mbështetur nga media e pavarur dhe e lirë dhe një shoqëri e fortë civile, mund të sigurojë zgjidhje të qëndrueshme. Të gjitha palët, përfshirë shtetet e treta, duhet të mbështesin një proces të tillë.

Ne do të vazhdojmë ta ndjekim situatën nga afër dhe do të jemi të gatshëm të kontribuojmë në përpjekjet për t’i dhënë fund krizës në mënyrë paqësore. BE mbështet plotësisht propozimet e OSBE-së për dialog në Bjellorusi dhe është e gatshme të ofrojë ndihmë për t’i përmirësuar ato.

Mesdheu Lindor

Situata në Mesdheun Lindor dhe marrëdhëniet me Turqinë u ngritën nga disa shtete anëtare. Ne jemi gjithnjë e më shumë të shqetësuar për tensionet në rritje dhe theksoi nevojën urgjente për të përshkallëzuar.

Ne shprehëm solidaritetin tonë të plotë me Greqinë dhe Qipron dhe rikujtuam dhe riafirmuam përfundimet tona të mëparshme mbi aktivitetet e shpimit të paligjshëm. Ne u pajtuam t’i kthehemi këtyre çështjeve gjatë takimit tonë në shtator. Të gjitha opsionet do të jenë në tryezë.

Mali

Ngjarjet në Mali janë shqetësuese dhe mund të kenë një ndikim destabilizues në të gjithë rajonin dhe në luftën kundër terrorizmit. BE kërkon një lirim të menjëhershëm të të burgosurve dhe rivendosjen e sundimit të ligjit.

BE punon në koordinim të plotë me partnerët afrikanë dhe ndërkombëtarë dhe mbështet përpjekjet e ECOËAS për të gjetur një zgjidhje në përputhje me aspiratat e popullit Malian.