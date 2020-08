Fluturimet nga Shqipëria drejt Italisë/ Njoftim i rëndësishëm, vetëm këta shtetas mund të udhëtojnë drejt vendit fqinj

Përmes një njoftimi zyrtar, “Air Albania” bën me dijeni se sa u takon fluturimeve nga Shqipëria drejt Italisë, deri në një njoftim të dytë mund të udhëtojnë vetëm një kategori e caktuar.

Bëhet fjalë për shtetasit italianë, shtetasit shqiptarë me leje qëndrimi, shtetasit e huaj (EU, Schengen, UK, Norvegji, Islandë dhe Zvicra) me pasaportë, shtetasit shqiptarë ose të huaj të pajisur me viza të tipit C dhe D, ose viza për vizita mjekësore dhe shtetasit që udhëtojnë tranzit në Itali, por që duhet të kenë blerë biletën e fluturimit deri në destinacionin final.