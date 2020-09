Data e zgjedhjeve, Rama sot në Presidencë, Meta pret edhe opozitën

Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë sot njē takim me presidentin Ilir Meta, ku do të konsultohen për datën e zgjedhjeve në Presidencë.

Bashkë me Ramën do të jetë edhe Taulant Balla i cili do ta shoqërojë. Siç u konfirmua edhe dje, takimi do të jetë në orën 11:00 në Presidencë për t’u konsultuar për datën e zgjedhjeve të 2021 që zhvillohen pranverën që vjen.

Ishte pikërisht Meta që ftoi disa ditë më parë Ramën dhe Bashën për t’u datën e zgjedhjeve, pasi në fund do të jetë Presidenti ai që do e dekretojë. Ndërkohë lideri demokrat Lulzim Basha do të jetë 1 orë pas Ramës në Presidencë, më 12:00, teksa Presidenti pret edhe Luan Rama nga LSI si dhe nga opozita parlamentare, Rudina Hajdarin.

Data e mundshme e zgjedhjeve do të jetë mes 15 prill- 15 majit, ndërsa priten propozimet e liderëve politike nesër.