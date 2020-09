Zgjerimi i Greqisë në detin Jon, Rama: Është një absurd i madh! Deti aty është

Kryeministri Edi Rama, në një intervistë për emisionin “Open” ka treguar dy herët që ka folur në telefon me homologun grek, Kyriakos Mitsotakis. Në fjalën e tij, Rama shtoi se është i gatshëm që të dialogojnë me çdo fqinj për të zgjedhur të gjitha mosmarrëveshjet.

“Kam folur 2 herë me kryeministrin grek. Herën e parë më mori kur ra tërmeti. Ka qenë ndër të parët që më ka marrë dhe më ka thënë çfarë duhet të bëjë unë. Ai çoi forcat e kërkim shpëtimit. Dhe herën e dytë kur jam konsultuar në fazën e dytë të koronavirusit. Këto janë dy bisedat e mia me kryeministrin grek. E kam takuar edhe në ndonjë rrethanë në këmbë, në OKB dhe një takim në Athinë kur nuk kemi folur asnjë sekond për këtë çështje.” tha Rama.

Sipas Ramës nuk ka asnjë lloj marrëveshje me Greqinë për detin, ndërsa për sa i përket zgjerimit, sipas Ramës është një e drejtë e shteteve sipas Konventës së Detit.

“O ka marrëveshje o ka 12 milje. Kjo është pjesë e konventës që i jep të drejtën çdo shteti të zgjerohet 12 milje në ujërat territoriale aty ku është e mundur. Ndërsa ku nuk është e mundur bëhen marrëveshje. Nëse Greqia do të zgjerohej, në raport me Shqipërinë nëse do zgjerohej kështu, do ta kishte bërë me kohë dhe s’kishte nevojë të bënte marrëveshje këtu me ne. Është e thjeshtë. Kryeministri i Greqisë ka qenë korrekt, ka përmendur një të drejtë të shtetit të tij që nuk i ka ujërat vetëm me Shqipërinë. Joni nuk mbaron në Konispol. Ka folur në kuvendin e Greqisë, dhe ka kërkuar miratimin e dy miratimeve me Egjiptin dhe Italinë. Ky është një absurditet i madh. Kjo marrëveshje vjen në qeveria në parlament në Presidencë. Kjo nuk është si kamion që kalonte në doganë kur ishte ai që ka dal të mbrojë detin. Nuk e di si ta shpjegoj se nuk ka mundësi reale. Se nuk ka si të jesh kryeministër e të shesësh detin. Veç po të jesh kaq i paaftë që e firmosë, Ilir, Saliu dhe Luli, Monika vetëm skuq peshk. Pasi bënë një marrëveshje që ra nga Gjykata Kushtetuese kanë dalë të mbrojnë detin. Po atje ne çuam një marrëveshje të firmosur dhe të vulosur. Këtu synohet të kapen tru- peshqit” tha Rama.

“Një marrëveshje akute. Nuk realizohet dot kjo marrëveshje se s’ke ku e çon. Marrëveshja që u rrëzua nga kushtetuesja nuk ka qen transparente. Negociatën e bën një grup negociator dhe referohet në pika funksionale dhe bihet dakord. Por bëhet transparente që më pas bie në dorë të medias dhe në dorë të ekspertëve. Dokumentet nuk ishin sekrete. Për një fjali të kryeministrit të Greqisë ngrihet një tym i madh. Ndërsa për një marrëveshje të tërë nuk u mor vesh fare. Si mund të ndash territore?”