Marrëveshja e detit/ Zaganjori për Open: Ja cilat ishin defektet e marrëveshjes së 2009

Në Top Channel u diskutua për marrëveshjen e detit me Greqinë ku foli ish-anëtari i Gjykatës Kushtetuese, Xhezair Zaganjori ku tregoi defektet e marrëveshjes së vitit 2009.

‘Problemet që konstatohen në vitin 2009 janë në 3 linja kryesore. E para në objekt, e dyta në metodologji dhe e treta që ka të bëjë me ishujt. Nëse marrëveshja e parë do të kishte hyrë në fuqi, do të ishin prekur interesat e shtetit’- tha Zaganjori.