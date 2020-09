Flet gazetari Meletis: Turqia ndërhyri për anulimin e marrëveshjes në 2009

Problemi i madh në këtë moment në Shqipëri është mungesa e Gjykatës Kushtetuese. Kështu që asnjë qeveri në Greqi, nuk do dojë të bëjë dialog dhe të bëjë pranojë lëshime reciproke në një marrëveshje me Shqipërinë, nëse sërisht s’do të mund të çertifikohet nga një gjykatë që në këtë moment nuk ekziston, dhe aq më tepër të vlerësojë atë.

E drejta ndërkombëtare nuk legjitimohet nga çdo Gjykatë Kushtetuese, është e drejta e detit e përcaktuar në ligjet e së drejtës ndërkombëtare, e cila është e përkufizuar nga konventat ndërkombëtare, dhe kompetente për të vlerësuar, është Gjykata e Hagës. Përsa i përket zgjerimit të vijës detare në 12 milie, është për të ardhur keq, pasi kjo çështje nuk prek fare negociatat mes dy vendeve në përcaktimin e zonave detare mes tyre.

Retorika për përfitime politike brenda Shqipërisë, nuk ndihmon. Pikërisht këtë e ka paguar në të kaluarën Shqipëria disa herë. Është gabim që sot zoti Berisha, pikërisht ai që firmosi marrëveshjen e parë me Greqinë, të akuzojë pasardhësin e tij zotin Rama i cili e anulloi këtë marreveshje që Berisha firmosi, sepse ai(Rama), tani dëshiron të firmosë një marrëveshje me Greqinë”- tha Meletis.

Sa i takon asaj që gazeta turke “Haberturk ‘ ka shkruar se ishte ndikimi turk që anuloi marrëveshjen për shelfin detar Greqi-Shqiperi në 2009 , Meletis pergjigjet : “Marrëveshja e parë sipas meje por dhe opinionit të gjerë në Greqi, u anullua si pasojë e ndërhyrjes së Turqisë. Ky nuk është një përceptim i thjeshtë, pasi nëse e shef dikush vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqiperise, do të shofë se gjithë argumentat janë kopy paste qëndrimi i Ministrisë së Jashtme turke në faqen e saj të internetit. Pra s’kishte asnjë arsye që të mos ekzistonte kjo marrëveshje.

Ishte marrëveshja e parë mes Greqisë dhe një vendi fqinj, e cila u bazua në të drejtën e detit. Natyrisht që atëherë gjërat kanë ndryshuar dhe Greqia e ka një marrëveshje me Italinë dhe Egjiptin. Por prapë them se do të jetë shumë e rëndësishme për dy vendet tona, zgjidhja e kësaj divergjence, duke tejkaluar kështu mosbesimin mes palëve’.