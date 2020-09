Forca ajrore malazeze paiset me helikopterin kanadez “BELL 505 Jet Ranger X”

Me një shpejtësi prej 232 km/orë dhe një ngarkesë prej 680 kg, “BELL 505 Jet Ranger X” është krijuar për të qenë i sigurt dhe i lehtë për t’u fluturuar.

Një helikopter i ri për Forcat Ajrore të Ushtrisë së Malit të Zi, BELL 505 Jet Ranger X, zbarkoi në aeroportin ushtarak “Knjaz Danilo” në Podgoricë. Ky eshtë një avion modern, i pajisur me teknologjinë më të fundit.

Me atë rast, Ministri i Mbrojtjes, Predrag Bošković, tha se ishte një kënaqësi e madhe të isha në aeroport dhe të shikoja në veprim se çfarë ishte bërë në katër vitet e mëparshme. “Unë falënderoj të gjithë, para së gjithash anëtarët e Ushtrisë së Malit të Zi për qëndrimin e tyre të përkushtuar për të ndërtuar ushtrinë në një mënyrë cilësore dhe moderne, si dhe të gjithë ata që arritën të kompensojnë atë që ishte një dekadë e gjatë në modernizimin në një kohë shumë të shkurtër. Mirënjohje për partnerët që dhanë një kontribut të pamatshëm që sot mund të themi se ushtria malazeze si nga ana materiale ashtu edhe nga ana organizative duket dukshëm ndryshe nga katër vjet më parë”, tha Boskovic dhe shtoi se pa ndihmën dhe ekspertizën e tyre, kjo nuk do të ishte e mundur të bëhej në mënyrë efektive dhe afatshkurtër .

Ministri gjithashtu kujtoi atë që Qeveria e Malit të Zi ka bërë kur bëhet fjalë për forcat tona të armatosura, dhe që i referohet rikthimit të reputacionit të profesionit ushtarak në Malin e Zi. Kjo mbështetet nga fakti që VCG është institucioni më i besuar në vend.

“Vetëm në katër vitet e fundit, qeveria ka investuar mbi 120 milion euro për modernizimin e forcave të armatosura. Ne kemi investuar mbi 30 milion euro për tre helikopterë BELL 412. Për dy helikopterë BELL 505 dhe dy të tjerë të parashikuar në dokumentet strategjike, janë planifikuar 6 milion euro, ndërsa për automjetet e blinduara është caktuar 70 milion euro. Për rindërtimin e fondeve të caktuara që kishim në zotërim, para së gjithash dua të them Marinën, u ndanë disa miliona euro”, tha Boshkoviq dhe theksoi se fokusi nuk ishte vetëm në modernizimin e forcave të armatosura. “Ne kemi punuar me zell për të krijuar parakushte për të mos u turpëruar nga aspekti i statusit shoqëror pas mbarimit të mandatit, për gjithçka që është bërë për secilin anëtar të forcave te armatosura malazeze në fushën e një organizimi më të mirë, duke mundësuar përparim, si dhe çështje të strehimit. E gjithë kjo tregon se kemi pasur një mandat të suksesshëm“, tha Bošković.

Ministri tha se shpresonte që Ministria e Mbrojtjes të operojë në përputhje me parimet Evropiane dhe Euro-Atlantike, se do të merre pjesë në mënyrë të barabartë, si më parë, në misionet dhe operacionet ndërkombëtare, në mënyrë që të kontribuojë në zbatimin e paqes dhe sigurisë në botë. Boskoviç falënderoi të gjithë, duke shpresuar se tre helikopterët e tjerë BELL do të vijnë në Malin e Zi, siç parashikohet nga dokumentet strategjike-një në fillim të vitit të ardhshëm dhe dy të tjerë pas përfundimit të procedurave administrative në 2021.

Në dorëzimin e helikopterit morën pjesë gjithashtu Shefi i Shtabit të Ushtrisë së Malit të Zi, Gjeneral Major Dragutin Dakic, Komandanti i Forcës Ajrore të Ushtrisë së Malit të Zi, Nënkolonel Bojan Blagojevic dhe bashkëpunëtorë, Ambasadorja Kanadeze në Malin e Zi Kathleen Chaba, Zëvendës Ambasadori i SHBA Chris Carber dhe përfaqësuesit e BELL.

Helikopteri fluturoi nga Praga, ku testimi teknik përfundoi në korrik. Me një shpejtësi prej 232 km/orë dhe një ngarkesë prej 680 kg, BELL 505 është krijuar për të qenë i sigurt dhe i lehtë për t’u fluturuar. Dizajni vendos sigurinë, performancën dhe përballueshmërinë, duke kombinuar sistemet e provës me teknologji të përparuar dhe një pamje të hijshme dhe moderne.

BELL 505, sipas ekspertëve kryesorë nga ajo kompani, është një sukses i madh në Evropë dhe ne pjesë të tjera të botës. Avioni ka një kabinë të teknologjisë së lartë dhe një dizajn fleksibël të kabinës, gjë që e bën atë jashtëzakonisht me kosto konkurruese dhe të aftë për të gjitha sfidat. Kujtojmë, se Ministria e Mbrojtjes në fillim të vitit nënshkroi një kontratë ndërshtetërore për furnizimin e dy helikopterëve BELL 505 Jet Ranger X, me Kompaninë Tregtare Kanadeze ‘CCC’. Helikopteri i dytë duhet të mbërrijë në Malin e Zi në fillim të vitit 2021. Vlera totale e prokurimit është 3,267,234.77 euro. Pjesë e kontratës është trajnimi i tre pilotëve të Forcave Ajrore të Ushtrisë Malazeze që e përfunduan atë në Francë, si dhe trajnimi i dy inxhinierëve aeronautikë dhe tre teknikëve në Pragë. Me atë rast, në aeroportin ushtarak “Knjaz Danilo” u shfaq videoja ‘Mjeshtrat e Qiellit të Malit të Zi’, në të cilën flasin për profesionin e tyre fisnik, i cili është ëndrra e shumë fëmijëve. Tre pilotët e Forcave Ajrore, Bojan Popadić, Jovan Radeta dhe Darko Pavlović, kujtuan fillimet dhe sfidat e tyre, por gjithashtu folën për dashurinë e tyre të madhe për atë profesion.