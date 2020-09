Dyshohet se sherri ka nisur për një parakalim dhe bllokim rruge, pasi viktima Idajet Dulla po lëvizte me një makinë të vogël, ndërsa autori i dyshuar Arbër Kote po lëvizte me një furgon. Pas kësaj, autori i dyshuar ka zbritur nga automjeti i tij dhe e ka goditur me thikë 33 vjeçarin, i cili si pasojë e plagëve të marra, humbi jetën.

Materialet do t’i kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprat penale “Vrasja me dashje” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.