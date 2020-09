PD e LSI kundër projektit të PS/ Letra që kundërshton propozimet për ndryshimin e ligjit zgjedhor

Amendamentet e kodit zgjedhor propozuar nga socialistët përcaktojnë 10 ndryshime. Për listat e kandidatëve socialistët propozojnë të jenë të hapura 100 % dhe se kandidatët i nënshtrohen votës preferenciale.

Por vota preferenciale ndryshon renditjen e listës. Ky propozim është komentuar nga opozita si një hile e madhe pasi në fletën e votimit votuesi do të zgjedhë partinë dhe më pas do të shënojë me kryq vetëm një nga kandidatët për deputetë, që janë të renditur në fletën e votimit sipas preferencës së kryetarit të partisë.

Pasi të mbyllet procesi i votimit, si fillim do të bëhet numërimi i votave për partitë, duke llogaritur se sa mandate fiton secila.

Pastaj do të llogaritet se kush janë emrat fitues për atë parti.

Sipas kësaj formule deputetët do të zgjidhjen sipas preferencës së kryetarit të partisë dhe kështu do të përfitojnë ata që janë të parët në listë.