Reshje shiu dhe ulje temperaturash, njihuni me parashikimin e motit

Era do të fryejë në drejtim Jugor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 6 ballë.

Në Kosovë moti sot do të jetë i alternuar me kthjellime dhe vranësira të cilat do të sjellin mot të paqëndrueshëm . Sot temperaturat do të pësojnë një rënie të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga 09°C deri në 21°C dhe në zonat e ulëta nga 13°C në 22°C