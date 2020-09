Ajo që ndjen dhe ajo që ëndërron Berisha!

Sali Berisha ka një ndjenjë dhe një ëndërr për këto zgjedhje. Ndjenja është se Edi Rama do t’i vjedhë zgjedhjet, kurse ëndrra është që Edi Rama është i trembur për vdekje nga Lulzim Basha. Në atë moshë njeriu kur dremit, çfarë nuk i kalojnë para syve, edhe frikërat edhe shpresat edhe planet, por nuk është mirë t’i thotë të gjitha brenda një fjalie.

Dje për shembull ka thyer rekordin e një parashikuesi politik për zgjedhje, duke deklaruar se do ndodhin dy gjëra të cilat nuk mund të ndodhin kurrë njëkohësisht.

Fillimisht ka thënë që nuk do të ketë zgjedhje dhe se ato po i grabit Edi Rama me Kushtetutë.

“Edi Rama nuk po e bën me zgjatje mandati por me grabitje mandati me Kushtetutë. Këto janë zgjedhje antidemokratike, antiligjore, se një votues për partinë e parë, e ka fuqinë e katër votuesve për partinë e dytë. Zgjedhje këto nuk janë.”

Një deklaratë e tillë nënkupton që Edi Rama me ndryshimet kushtetuese i ka të fituara zgjedhjet, pasi po i grabit. Për ta ilustruar këtë Berisha ka shpikur dhe që votuesi i partisë së parë e ka fuqinë e votës katër herë më të madhe se votuesi i partisë së dytë.

Nuk ka ndonjë aritmetikë për këtë, por një votë socialiste, i duket katër herë më e fortë se një votë demokrate, pasi ka tërë jetën që del parti e dytë.

Duke lënë mënjanë lathitjet e moshës, ajo që mund të marrë si mesazh një demokrat, kur dëgjon këtë pjesë të ligjërimit të tij, është se Edi Rama po ua vjedh votat me Kushtetutë dhe nuk ka asnjë shpresë.

Pastaj vjen parashikimi i dytë, i cili garanton se Edi Rama është i humbur dhe i pashpresë, i ka hyrë frika në palcë, ai është i humbur në çdo sondazh dhe nuk kandidon në Durrës nga frika e Bashës. Me këtë rast ja caktoi dhe Bashës Durrësin, që mos ta ketë në Tiranë në një listë me të, se nuk do t’i bëjë karshillëk.

Kur dëgjon këtë të dytën demokrati i zakonshëm relaksohet dhe thotë “i paskemi të sigurta zgjedhjet”.

Nëse këto dy mesazhe një votues do t’i dëgjonte të ndara, njërën sot, e njërën nesër, mund të ishte në dilema se kush është i vërtetë, por kur i dëgjon, brenda një minute nga i njëjti njeri, në në të njëjtin paragraf të ligjërimit të tij, i vetmi shpjegim që mund të japë, është se folësi ka rrjedhur.

Tani ose Edi Rama e ka garantuar fitoren me ndryshimet kushtetuese dhe e ka grabitur pushtetin, ose është i vdekur se i dalin sondazhet keq dhe e tremb jashtëzakonisht shumë Lulzim Basha po kandidoi në Durrës, aty ku e caktoi Berisha.

Të dyja bashkë shkojnë vetëm për një tru të degraduar dhe në panik , që para se të përgatitet të bërtas “fitore”, bën njëherë nekreologjinë e humbjes.

Nëse është e vërtetë pjesa e parë që Edi Rama e ka garantuar fitoren me ndryshimet kushtetuese, nuk shkon ajo pjesa e dytë që ai është i trembur, dhe nëse është e vërtetë pjesa e dytë, që ai ka frikë nga Basha dhe e ka të sigurtë humbjen, PD dhe Berisha s’ka pse tremben nga ndryshimet kushtetuese, një pjesë të të cilave i duan dhe vetë.

Por kjo është logjikë për njerëzit normalë, jo për Berishën. Berisha në fillim thotë atë që ndjen, pastaj atë që ëndërron.

Ajo që ndjen Berisha, është se Edi Rama do fitojë pushtetin, qoftë dhe me “grabitje kushtetuese mandati”, siç ja ka taksuar ai, kurse ajo që ëndërron Berisha është që Edi Rama është i frikësuar për vdekje nga Lulzim Basha dhe e përfytyron atë duke ikur me vrap nga Durrësi për në Vlorë, duke parë mos e ndjek Luli.

Zakonisht ndodh ajo që ndjen, jo ajo që ëndërron.