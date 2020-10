‘Non stop’ në punë për ‘FBI-në shqiptare’, mblidhet komisioni i përzgjedhjes, për 60 vende konkurojnë 600 kandidatë

Burime të brendeshme bëjnë me dije se të gjithë aplikantët që do të plotësojnë kriteret në fazën e aplikimit fillestar do të kualifikohen për në fazën e testit të arsyetimit logjik. Procesi i përzgjedhjes po asistohet dhe monitorohet nga Komisioni Ndërkombëtar i Ekspertëve.

Për kandidatët për hetues në BKH ka reaguar disa herë edhe vetë numri 1, i këtij institucioni, Aida Hajnaj duke dhënë mesazhe për ta dhe duke i garantuar për një proces të drejtë dhe transparent nga ku do të përzgjidhen 60 më të mirët.

“Procesi i përzgjedhjes do të asistohet dhe monitorohet nga afër nga Komisioni Ndërkombëtar i Ekspertëve që garanton transparencë dhe objektivitet maksimal në këtë proces.” ka deklaruar Aida Hajnaj.