Rama: Ky Parlament ka bërë më shumë se asnjëherë më parë! Meta shembull skandaloz…

“Është që të heqim dorë nga dëshirat tona. Nuk kam asnjë dyshim që të kemi një kompromis. Do të ishte e tepërt në raport me palën që nuk është këtu. Nga ana tjetër, ky Parlament po bën më shumë sesa asnjëherë më parë për ndonjë palë që kanë qenë këtu, duke i marrë në konsideratë propozimet e tyre. Ata vetë e braktisën këtë Parlament. Nuk ka problem të më sulmoni mua. Jam mësuar me origjinalin, kopjet s’më bëjnë përshtypje.

Më tej Rama ka hedhur akuza ndaj Presidentit Ilir Meta, duke thënë se nuk kishte respekt as për homologun e tij boshnjak.

“Dëgjova një zonjë që fliste me një gjuhë që një nën nuk mund ta ketë! Një grua nuk mund ta ketë, që një përfaqësuesi e popullit nuk mund ta ketë. Po ca faj ti vë që shembullin më skandaloz e jep Presidenti i Shqipërisë. Si askush tjetër nuk ka kapacitetin moral dhe mendor që të përmbahet të paktën kur ka një homolog të tij që i vjen nga jashtë. As vetë Saliu nuk e ka bërë. Që në krah me një të huaj të përdor një fjalë vulgar dhe shantazhues për kundërshtarët këtu.”